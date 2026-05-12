Barry Keoghan a Cannes contro l' odio sui social | Voglio che a parlare sia solo il mio lavoro

Durante il festival di Cannes, l’attore irlandese ha espresso la volontà di concentrarsi esclusivamente sul suo lavoro, lasciando da parte le polemiche sui social. Dopo aver ricevuto critiche sulla sua vita privata e sul suo aspetto, ha dichiarato di voler interrompere le giustificazioni e di preferire che siano le sue performance a parlare. Keoghan ha sottolineato l’intenzione di non alimentare ulteriori discussioni riguardo alla sua persona sui social network.

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L'attore irlandese non nasconde le cicatrici lasciate dall'odio social. Dopo le accuse sulla sua vita privata e gli attacchi al suo aspetto, Keoghan ha deciso di cambiare rotta: basta giustificazioni, conta solo la telecamera. Se la sua carriera sembra una scalata inarrestabile - dai sobborghi di Dublino al set kolossal dei Beatles di Sam Mendes - il privato di Barry Keoghan è diventato un campo di battaglia. In un'industria che ti divora se non metti dei paletti, Keoghan ha deciso di chiudere il capitolo delle polemiche online. Addio a Peaky Blinders e il ritorno alle origini La nuova consapevolezza di Barry Keoghan passa anche per scelte professionali drastiche.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Barry Keoghan a Cannes contro l'odio sui social: "Voglio che a parlare sia solo il mio lavoro" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Barry Keoghan: «Ricevo molti insulti sul mio aspetto. L’odio online mi fa venire voglia di non uscire più di casa»È il caso dell’attore Barry Keoghan che nel programma The Morning Mash Up di SiriusXM ha confessato le pressioni che subisce quotidianamente. Barry Keoghan: l’odio online lo costringe a non uscireL’attore Barry Keoghan ha confessato di essere costretto a non uscire di casa a causa degli insulti ricevuti online sul suo aspetto. Argomenti più discussi: Festival di Cannes 2026: dove vedere le star (davvero) sulla Croisette; Marco Perego Saldaña: 'I miei quattro film da produttore a Cannes 2026'; Barry Keoghan, Riley Keough, and Kenneth Branagh Head to Cannes Directors’ Fortnight; Festival di Cannes 2026: dove vedere le star (davvero) sulla Croisette. Ayo Edebiri al Met Gala del 2026 (4 maggio 2026) reddit Barry Keoghan a Cannes contro l'odio sui social: Voglio che a parlare sia solo il mio lavoroL'attore irlandese non nasconde le cicatrici lasciate dall'odio social. Dopo le accuse sulla sua vita privata e gli attacchi al suo aspetto, Keoghan ha deciso di cambiare rotta: basta giustificazioni, ... movieplayer.it