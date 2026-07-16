Davide Ancelotti è stato presentato come nuovo allenatore del Lille, dopo aver lasciato la guida del Brasile. Durante la conferenza stampa, ha dichiarato di non sentire pressione legata al suo cognome e ha ribadito di non voler fare paragoni con suo padre. La nomina segna un nuovo passo nella sua carriera da allenatore, lontano dall’ombra familiare.

Davide Ancelotti è stato nominato come nuovo allenatore del Lille, separandosi dunque dal padre Carlo per la guida del Brasile. Il figlio d’arte ha tenuto la conferenza stampa di presentazione. Davide Ancelotti si presenta al Lille: “Ho esperienza, grazie al Botafogo ora sono un allenatore migliore”. Ancelotti jr ha avuto una sola esperienza come allenatore senza suo padre accanto, ovvero al Botafogo in Brasile; ora si ritroverà a guidare un club qualificato alla prossima Champions League: “ È vero che ho un background piuttosto particolare, ma lavoro nel calcio da molto tempo. Ho iniziato qui, in questo Paese, già 14 anni fa con il Psg. E poi ho avuto la mia lunghissima carriera da assistente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Davide Ancelotti: “Non sento pressione per il mio cognome, ma non voglio fare paragoni con mio padre”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cartisia Somma, la figlia d’arte approda a Mare Fuori 6: “Voglio onorare il mio cognome”Cartisia Somma, figlia d'arte, entra nel cast della sesta stagione di Mare Fuori.

Leggi anche: Samurai Jay: «Mio padre ha lavorato tutta la vita per me. Ho chiamato questo disco col mio cognome perché volevo lasciare qualcosa alla mia famiglia. E poi, di base, io sono uno che ama: mi piace diffondere amore»

Si parla di: Live calciomercato | ?Inter su Spence: è lui il colpo per la fascia?.

Davide Ancelotti: Mi sento pronto per allenare il Milan. Quella volta che Ronaldo bevve lo champagne...Dal Mondiale col Brasile (insieme a papà Carlo) agli aneddoti su Luka Modric e Cristiano Ronaldo: le parole dell'allenatore Il Botafogo, il Mondiale con papà Carlo alla guida del Brasile e gli ... gianlucadimarzio.com

Davide Ancelotti: Il Milan? Lo allenerei e mi sento pronto per farlo. Modric ci chiamòDavide Ancelotti ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport raccontando del suo rapporto col padre e della sua passione per il Milan: Non ho vergogna a dire che da tifoso piansi a Yokohama ... tuttomercatoweb.com