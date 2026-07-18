oggi a siracusa un nabucco stellare debutto storico per elena mosuc e badral chuluunbaatar nel tempio greco

Notizia in breve

Oggi a Siracusa, alle 21, il Teatro Greco ospiterà una rappresentazione di Nabucco di Giuseppe Verdi, con debutti storici per Elena Mosuc e Badral Chuluunbaatar. Lo spettacolo si svolgerà nell’area archeologica, attirando il pubblico presente. La messa in scena si svolge in un contesto di grande richiamo culturale e storico, con la scena collocata tra le rovine antiche. La rappresentazione è prevista come evento di rilievo per la stagione teatrale estiva.