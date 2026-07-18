Oggi a Siracusa un Nabucco stellare Debutto storico per Elena Mosuc e Badral Chuluunbaatar nel tempio greco
Oggi a Siracusa, alle 21, il Teatro Greco ospiterà una rappresentazione di Nabucco di Giuseppe Verdi, con debutti storici per Elena Mosuc e Badral Chuluunbaatar. Lo spettacolo si svolgerà nell’area archeologica, attirando il pubblico presente. La messa in scena si svolge in un contesto di grande richiamo culturale e storico, con la scena collocata tra le rovine antiche. La rappresentazione è prevista come evento di rilievo per la stagione teatrale estiva.
Oggi, sabato 18 luglio, alle ore 21, i riflettori si accenderanno sull’immenso abbraccio di roccia del Teatro Greco di Siracusa per una messa in scena di Nabucco di Giuseppe Verdi destinata a rimanere scolpita nella memoria. Uno degli appuntamenti più importanti inserito nel cartellone del Festival lirico dei Teatri di Pietra e organizzato dal Coro Lirico Siciliano. L'evento si preannuncia di una portata storica eccezionale: si tratta infatti dell'unico, esclusivo titolo operistico inserito nella programmazione della stagione estiva 2026 all'interno del tempio aretuseo, nonché di una straordinaria esecuzione in prima in tempi recenti nella cavea siracusana, restituendo al teatro la sua naturale e più nobile vocazione drammaturgica. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Il 18 luglio 2026, alle ore 21:00, il Teatro Greco di Siracusa ospiterà Nabucco di Giuseppe Verdi, produzione inserita nell’VIII Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Unica proposta operistica della stagione estiva, l’opera arriva in una nuova regia firmata da Salvo D facebook
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