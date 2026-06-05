Antigone a Siracusa al teatro greco
A Siracusa. Ultima replica questa sera al teatro greco per l’Antigone di Sofocle con la regia di Robert Carsen. Servizio di Michele Sciancalepore TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Antigone a Siracusa al teatro greco
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