Milano l’artigianato umbro sbarca nel tempio del design storico

A Milano, nel cuore del centro storico, apre uno showroom dedicato all’artigianato umbro. L’iniziativa è stata annunciata da Mirko Spaccapanico, che ha scelto di aprire la nuova sede in via Santa Maria Fulcorina 17. L’obiettivo è portare le creazioni artigianali della regione in un contesto di grande visibilità nel capoluogo lombardo. La presentazione ufficiale della nuova esposizione è prevista nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Mirko Spaccapanico apre lo showroom Spaccapanco in Via Santa Maria Fulcorina 17 a Milano.. Il progetto unisce l'artigianato umbro alla tradizione del design storico milanese.. Mirko Spaccapanico apre lo showroom di Spaccapanco in Via Santa Maria Fulcorina 17 a Milano, portando l’artigianato umbro nel palazzo che ospitò la Fondazione Jacqueline Vodoz e Bruno Danese. In un punto nevralgico del design milanese, dove la storia si stratifica dal periodo romano fino al Rinascimento, una nuova realtà cerca di ricucire il legame tra la tradizione della bottega e le correnti d’avanguardia. Lo spazio scelto per questa operazione non è casuale: si tratta di una dimora nobiliare che ha rappresentato il fulcro della sperimentazione guidata da figure storiche come Enzo Mari e Bruno Munari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, l’artigianato umbro sbarca nel tempio del design storico Notizie correlate Design e artigianato in piazza: l’oasi gratuita nel cuore di Milano? Cosa sapere L'Oasi Life Experience di design e artigianato è aperta a Palazzo Lombardia fino al 26 aprile. Milano celebra Gio Ponti: nasce il nuovo tempio del design all’ADIMilano si prepara a un potenziamento del proprio patrimonio culturale legato al design attraverso l’apertura di un nuovo spazio permanente dedicato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dall’Umbria al centro del Salone di Milano: Meloni visita Domiziani, un’impresa che guarda al futuro con occhi al femminile; Milano Design Week: Umbria protagonista tra innovazione e imprenditoria femminile; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cos’è, Come Funziona e Beneficiari. L’artigianato in scena a Milano. Entra nell’offerta turistica regionale: Strategico per lo sviluppoArtigianato, turismo e cultura rappresentano asset strategici di sviluppo per la nostra regione. Per questo abbiamo ideato UAU (Umbria Artigianato Unico), un progetto che mette in rete il meglio della ... lanazione.it Alla Design Week di Milano Umbria in primo pianoDal Salone del Mobile appena concluso, riflettori su realtà umbre e sull’imprenditoria femminile: Domiziani tra gli stand visitati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... iltamtam.it Poco cibo italiano nel sequel del fortunato film del 2006, nonostante le lunghe sequenze ambientate a Milano e sul lago di Como. In compenso si brinda a Champagne e si sorseggiano Martini - facebook.com facebook Minetti, il sostituto pg di Milano: «Andremo fino in fondo, per me il fascicolo era completo. In 40 anni mai capitata una cosa così» x.com