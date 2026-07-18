Oggi 18 luglio San Federico di Utrecht | la sua morte morte è avvolta dal mistero

Da lalucedimaria.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, 18 luglio, si ricorda San Federico di Utrecht, un vescovo morto in circostanze misteriose. La sua morte è avvolta nel segreto, senza dettagli ufficiali sulla causa o le modalità. La sua figura è associata a un coraggio particolare, poiché avrebbe sfidato autorità del suo tempo per difendere i principi del Vangelo, pagando con la vita il suo impegno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oggi ricordiamo un Vescovo coraggioso – San Federico di Utrecht- che non ebbe paura di sfidare i potenti del suo tempo per difendere la verità del Vangelo, pagando con la vita il prezzo della fedeltà a Cristo. La figura di San Federico di Utrecht si colloca nell’Olanda del IX secolo. Fu tenace nel combattere il paganesimo dilagante e gli incesti che vi si perpetravano a quell’epoca. Il Martirologio Romano sottolinea che San Federico “rifulse nello studio delle Sacre Scritture e mise cura e impegno nell’evangelizzazione dei Frisoni”. Con grande probabilità nacque in Frisia da una nobile famiglia di origine inglese. Si dice che fosse il nipote del re dei Frisi, Redbaldo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 18 luglio san federico di utrecht la sua morte morte 232 avvolta dal mistero
© Lalucedimaria.it - Oggi 18 luglio, San Federico di Utrecht: la sua morte morte è avvolta dal mistero
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

San Federico di Utrecht - Preghiera - luglio 18

Video San Federico di Utrecht - Preghiera - luglio 18

Notizie e thread social correlati

Oggi 5 maggio, San Nunzio Sulprizio: dopo la sua morte, avvengono tanti miracoliIl 5 maggio si ricorda San Nunzio Sulprizio, la cui morte è segnata da numerosi eventi ritenuti miracoli.

Mistero a San Severo: indagini sulla morte del trentunenne AlessioA San Severo sono in corso indagini riguardo alla morte di un uomo di 31 anni avvenuta recentemente.

Temi più discussi: Oroscopo del giorno dopo: sabato 18 luglio 2026 (San Federico di Utrecht); San Federico di Utrecht; Santo del giorno 18 Luglio 2026: Santi Sinforosa e sette compagni martiri - sito ufficiale CEI - Chiesacattolica.it; Colazione sull'erba alla collezione Cerruti.

san federico di oggi 18 luglio san18 luglio 2026, auguri di buon onomastico Federico e Federica! IMMAGINI, VIDEO e FRASI da inviare oggiOggi, 18 luglio 2026, è festa di San Federico. Il nome deriva dal germanico Frithurik, composto dai termini frid (o fried, frithu, pace) e ric (o rik, rikja, sovrano, re, signore, potente). strettoweb.com

san federico di oggi 18 luglio sanAlmanacco | Sabato 18 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDurante il Tour de France in un incidente muore il ciclista venticinquenne Fabio Casartelli: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web