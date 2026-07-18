Oggi, 18 luglio, si ricorda San Federico di Utrecht, un vescovo morto in circostanze misteriose. La sua morte è avvolta nel segreto, senza dettagli ufficiali sulla causa o le modalità. La sua figura è associata a un coraggio particolare, poiché avrebbe sfidato autorità del suo tempo per difendere i principi del Vangelo, pagando con la vita il suo impegno.

Oggi ricordiamo un Vescovo coraggioso – San Federico di Utrecht- che non ebbe paura di sfidare i potenti del suo tempo per difendere la verità del Vangelo, pagando con la vita il prezzo della fedeltà a Cristo. La figura di San Federico di Utrecht si colloca nell’Olanda del IX secolo. Fu tenace nel combattere il paganesimo dilagante e gli incesti che vi si perpetravano a quell’epoca. Il Martirologio Romano sottolinea che San Federico “rifulse nello studio delle Sacre Scritture e mise cura e impegno nell’evangelizzazione dei Frisoni”. Con grande probabilità nacque in Frisia da una nobile famiglia di origine inglese. Si dice che fosse il nipote del re dei Frisi, Redbaldo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 18 luglio, San Federico di Utrecht: la sua morte morte è avvolta dal mistero

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San Federico di Utrecht - Preghiera - luglio 18

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