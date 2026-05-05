Il 5 maggio si ricorda San Nunzio Sulprizio, la cui morte è segnata da numerosi eventi ritenuti miracoli. Tra questi, una guarigione avvenuta grazie all’applicazione di pezzuole che avevano toccato le ferite del santo e che emanavano un profumo particolare. Tali fatti sono stati riportati come testimonianze di eventi straordinari successivi alla sua scomparsa.

Dopo la sua dipartita, si verificano molti eventi miracolosi, tra cui una guarigione dopo aver poggiato sulla ferita le pezzuole di Nunzio che emanavano un profumo misterioso. Giovanissimo orfano, San Nunzio Sulprizio conosce la solitudine e la malattia, ma trova nell’amore di Gesù e della Madonna la gioia di vivere Una vita breve e costellata dal dolore quella di San Nunzio Sulprizio che nasce a Pescosansonesco, in provincia di Pescara il 13 aprile 1817. I genitori erano un calzolaio e una filatrice fortemente devoti, che lo battezzarono lo stesso giorno della nascita. A tre anni ricevette la cresima e pochi mesi dopo arrivò il primo lutto nella vita del piccolo Nunzio: muore il padre.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 5 maggio, San Nunzio Sulprizio: dopo la sua morte, avvengono tanti miracoli

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