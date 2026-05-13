A San Severo sono in corso indagini riguardo alla morte di un uomo di 31 anni avvenuta recentemente. Le autorità stanno cercando di ricostruire cosa sia realmente accaduto nella notte in cui è stato trovato senza vita. Si stanno analizzando le circostanze e le dinamiche che hanno portato al ritrovamento, con l’obiettivo di chiarire le cause di quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere elementi utili alle indagini.

? Domande chiave Cosa è successo realmente nelle vie di San Severo quella notte?. Come sono avvenute le dinamiche che hanno portato al ritrovamento?. Perché la Procura ha disposto il sequestro della salza di Alessio?. Quali risultati rivelerà l'autopsia sulle cause esatte del decesso?.? In Breve Corpo sequestrato all'obitorio di Foggia per accertamenti giudiziari.. Autopsia prevista nelle prossime ore per determinare cause decesso.. Commissariato di San Severo collabora con magistrati di Foggia.. Famiglia di Termoli in attesa esiti medici per esequie.. Il 9 maggio scorso, il trentunenne Alessio Leccese è stato trovato in condizioni critiche nel centro abitato di San Severo, dando il via a una vicenda che oggi vede la magistratura di Foggia impegnata a ricostruire ogni dettaglio della sua scomparsa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero a San Severo: indagini sulla morte del trentunenne Alessio

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