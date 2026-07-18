Un treno da Roma a Taranto ha accumulato oltre due ore di ritardo venerdì 17 luglio. I passeggeri, partiti alle 16, hanno affrontato il ritardo mentre il convoglio viaggiava, e alcuni di loro hanno trovato per caso acqua e taralli in scatoloni sigillati, utilizzati come ristoro improvvisato. La situazione ha causato disagio tra i viaggiatori, che hanno dovuto attendere più a lungo del previsto.

L’Odissea non è solo sul grande schermo, con l'ultimo film di Christopher Nolan. A renderla cosa concreta è Trenitalia, per decine di passeggeri che nella serata di venerdì 17 luglio, erano sull’InterCity 705 in direzione Taranto: partiti da Roma alle 16.05, sarebbero dovuti arrivare nel capoluogo ionico alle 23.25. Peccato che una serie di disagi abbia allungato il viaggio di oltre due ore. Inconvenienti degni del giorno sovrano della malasorte, in cui gli sfortunati hanno deciso di affrontare il viaggio: venerdì 17 luglio. Disagi che, in ogni caso, si sono presentati anche il giorno precedente, giovedì 16 luglio (con il treno 9809 Milano-Bari fermo per tre ore poco prima di Ancona), e che spesso rendono il viaggio verso sud un percorso ad ostacoli. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Odissea sul treno Roma-Taranto: oltre due ore di ritardo. E i passeggeri si ristorano trovando per caso acqua e taralli in alcuni scatoloni sigillati

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