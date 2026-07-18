Durante l’estate, molte persone si trovano con occhi gonfi e occhiaie al risveglio, causate da ore piccole, cambiamenti nelle abitudini e temperature elevate. Le cause principali sono la mancanza di sonno e la disidratazione. Per alleviare il fastidio, vengono consigliati metodi naturali come impacchi freddi, l’uso di cetrioli o bustine di tè verde, e una corretta idratazione.

In estate per via delle ore piccole, dei cambiamenti legati alle vacanze e le temperature estreme ci si ritrova spesso al mattino con occhi gonfi e occhiaie ben visibili. Sono rivelatrici delle poche ore di sonno, di stress o di una cattiva circolazione Questi inestetismi sono più frequenti in questa stagione a causa della disidratazione alla quale l’organismo è sottoposto e all’esposizione al sole. A ciò si aggiunge lo shock termico che si subisce quando si passa da un luogo caldissimo ad un climatizzato. Gli sbalzi termici infatti si ripercuotono anche su questa zona del viso provocando inevitabilmente un gonfiore visibile. Per le occhiaie è facile intervenire con il make up ma per il gonfiore è necessario agire con un trattamento mirato nella zona interessata per un effetto decongestionante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Occhi gonfi e occhiaie in estate, i metodi naturali per uno sguardo riposato

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