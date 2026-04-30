Al PalabancaEventi uno sguardo al mondo turcomanno con gli occhi del prof Giampiero Bellingeri

Lunedì 4 maggio alle 18 si terrà un evento culturale al PalabancaEventi di via Mazzini, promosso dalla Banca di Piacenza. Il prof. Giampiero Bellingeri presenterà un approfondimento sul mondo turcomanno, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla cultura e le tradizioni di questa regione. La serata rappresenta un’occasione per conoscere meglio un’area poco conosciuta attraverso l’intervento di un esperto.

Lunedì 4 maggio, alle 18, nuovo appuntamento culturale al PalabancaEventi di via Mazzini per iniziativa della Banca di Piacenza. Il prof. Giampiero Bellingeri, originario di Monticelli dove è tornato a vivere dopo una lunga docenza a Venezia e innumerevoli viaggi di studio nelle aree turcofone.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

Zero occhiaie e rughe. 10 creme contorno occhi al retinolo per uno sguardo wowLeviga le rughe, elimina le occhiaie e cancella le borse sotto gli occhi: il retinolo è l’ingrediente segreto per ottenere uno sguardo wow in...

L'omaggio al 're dei goti', accanto al mausoleo apre lo "Spazio Teodorico": uno sguardo al nuovo allestimentoIl percorso espositivo è un primo passo del progetto di rinnovamento dell’accoglienza e della fruizione dei Musei nazionali di Ravenna Apre al...