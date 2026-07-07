La skincare per gli occhi si sceglie a seconda del colore delle occhiaie

Chi va alla ricerca di una soluzione per le occhiaie spesso non tiene conto dei diversi fattori, optando per unico prodotto in grado di risolvere problemi molto diversi tra loro. Quelle che definiamo generalmente come "occhiaie" non corrispondono a una singola infatti a una condizione: dietro agli aloni violacei o marroni si nascondono cause diverse, che vanno trattate con formule e ingredienti mirati. Perché capire che tipo di occhiaie hai è importante Sul mercato si trovano sieri e creme per il contorno occhi che spesso acquistiamo nella convinzione che trattino un'unica categoria di inestetismi. Alcuni sono in grado di trattare più problematiche, ma questa versatilità non è così diffusa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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