Un appello di 63 scrittori invita a mobilitarsi per cambiare marcia nel settore culturale. Il numero si riferisce al 'Gruppo 63', movimento letterario degli anni ’60 che ha segnato un punto di svolta nella scena culturale. L'iniziativa chiede un impegno concreto per promuovere e valorizzare la cultura, senza specificare azioni o destinatari. L'appello sottolinea l'importanza di un cambiamento nel modo di affrontare le tematiche culturali e artistiche.

Il numero dice già molto: 63. Proprio come quello del movimento letterario ’Gruppo 63’ che si è fatto spazio nel firmamento culturale alla fine degli anni ’60. Da un gruppo di intellettuali, artisti, docenti e esponenti delle associazioni, parte la proposta di raccogliere idee e proposte da tutta la città, per organizzare un grande evento ad ampio raggio di arte e cultura. Per richiamare l’attenzione sulla necessità di fare fronte comune sul tema-cultura, i 63 promotori hanno scritto una lunga lettera-appello in cui sottolineano le potenzialità "di un ricco patrimonio nel campo della musica pop, classica e d’autore, delle arti visive, letteratura, storia, teatro, filosofia, scienze, cinema". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Obiettivo cultura, l’appello dei ’63’: "Mobilitiamoci per cambiare marcia"

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