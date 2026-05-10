L’appello dell’antica Via Francigena Marcia per le donazioni di organi

Lungo l’antica Via Francigena si svolge una marcia dedicata alle donazioni di organi, un evento che coinvolge diverse persone della zona. La manifestazione si tiene in Lunigiana, un territorio attraversato dal percorso storico, e vede la partecipazione di persone che hanno subito trapianti o sono in trattamento dialitico. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di organi.

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Sulla Francigena, dove la speranza cammina, la Lunigiana accoglie il passo dei trapiantati e dei dializzati. Stamane la città si prepara ad accogliere un evento che unisce salute, resilienza e comunità. La Via Francigena in Lunigiana torna a essere ciò che è sempre stata: una strada che unisce, un percorso che cura. Non solo pellegrini, non solo viandanti. Questa volta, a muovere i passi sul sentiero antico sono nefropatici, familiari, medici, infermieri e volontari. Una comunità intera che sceglie di mettersi in cammino per ricordare al Paese una verità semplice e urgente: la donazione degli organi salva vite. Da quasi due mesi, due cordate di camminatori stanno attraversando l’Italia da nord e da sud.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’appello dell’antica Via Francigena . Marcia per le donazioni di organi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Domenico: il suo lascito fa volare le donazioni di organi in Italia Latina, aumentano le donazioni di organi e tessuti: tre prelievi multiorgano nel 2026Latina, 17 aprile 2026 – La Asl di Latina si prepara alla Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, in programma il 19 aprile, con...