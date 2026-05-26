Confindustria Orsini | Europa necessaria ma deve cambiare marcia manca competitività

Durante l’assemblea di Confindustria, il presidente Emanuele Orsini ha affermato che l’Europa è ormai indispensabile, ma richiede un cambio di passo. Ha sottolineato che la competitività europea è insufficiente e che bisogna accelerare le riforme per migliorare la situazione. Orsini ha evidenziato la necessità di una maggiore efficienza e di un nuovo approccio per affrontare le sfide economiche.

“L’Europa è sempre più necessaria, ma deve chiamare strada e marcia”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all’assemblea dell’associazione. “Nessun Paese europeo ha le risorse politiche ed economiche per affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti: geopolitiche, tecnologiche, climatiche, demografiche”, ha aggiunto Orsini, prima di dare il via a una dura critica delle politiche industriali europee, partendo dalla crisi che l’industria nel Vecchio continente sta affrontando: “Noi crediamo nell’Europa, ma siamo molto preoccupati dalle scelte dell’Unione Europea in questi ultimi anni: Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Confindustria, Orsini: «Europa necessaria ma deve cambiare marcia»

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