È stato pubblicato un avviso pubblico esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse riguardo l’affidamento in gestione della Casa del Fiume a Borgo Tossignano. L’iniziativa riguarda il punto di ristoro, l’ostello e i servizi collegati. L’obiettivo è individuare soggetti interessati a gestire le strutture, senza ancora aver avviato procedure di affidamento formali. La procedura resterà aperta fino a data da definirsi.

Un avviso pubblico esplorativo per la presentazione di manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione del punto di ristoro, ostello e servizi della ‘ Casa del Fiume ’ di Borgo Tossignano. Un’area in mezzo alla natura di proprietà di Con.Ami e concessa da tempo in comodato d’uso gratuito all’ Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna. La realtà con sede a Riolo Terme poi, a sua volta ha stilato una convenzione fino al 2037 per l’attribuzione del conferimento della gestione del punto di ristoro e ostello al municipio di Piazza Unità d’Italia. Così l’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Ghini ha iniziato qualche giorno fa le procedure per intercettare gli interessati alla gestione delle strutture della ‘Casa del Fiume’ di via Rineggio fino al termine di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rilancio della Casa del Fiume. Via alle manifestazioni di interesse

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