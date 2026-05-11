Ex colonia Bertazzoni presentate due manifestazioni d’interesse
Sono state presentate due manifestazioni di interesse per il compendio immobiliare noto come ex Colonia Bertazzoni. L’iter per la valorizzazione e la vendita dell’area continua con passi concreti. La procedura, avviata di recente, coinvolge diverse parti interessate e si muove verso una fase di valutazione delle proposte. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.
Prosegue con importanti novità l’iter per la valorizzazione e l’alienazione del compendio immobiliare denominato “ex Colonia Bertazzoni”. Nella seduta pubblica tenutasi in data odierna, lunedì 11 maggio, l’amministrazione comunale ha preso atto del recepimento di due distinte manifestazioni.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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