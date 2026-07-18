Nuovo delirio Pd | una legge per abolire il maschile

Il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge volta ad abolire il maschile nelle norme ufficiali. Nei giorni scorsi, alcuni esponenti del partito critiche la priorità data alla riforma della legge elettorale. Ieri, un senatore ha commentato che, dopo quattro anni di governo, gli italiani attendono ancora risposte su altri temi. La discussione sulla proposta di legge ha suscitato reazioni e dibattiti tra le forze politiche.

Urlavano fino a qualche giorno fa le compagne della Schlein. E rimproveravano la maggioranza per la priorità legge elettorale. Rincarava la dose, proprio ieri, il senatore Alessandro Alfieri: «Quattro anni di governo Meloni e gli italiani continuano ad aspettare risposte. Mentre benzina e costo della vita aumentano, il governo non interviene sulle emergenze che colpiscono famiglie e imprese. Per la maggioranza la priorità, invece, è la legge elettorale. Ancora una volta, il potere viene prima dei problemi reali del Paese. Gli italiani meritano un Governo che affronti le priorità del Paese, non uno che pensa solo a conservare se stesso!». Domanda da mille pistole: e il Pd? Già, perché ci sono anche le priorità delle donne del Nazareno, in testa Valeria Valente che ha pensato bene di presentare un disegno di legge sul linguaggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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