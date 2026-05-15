Il governatore ha commentato la questione del fine vita, sostenendo che sarebbe preferibile una legge statale per regolamentarla. La discussione si è svolta a Venezia, un giorno dopo la proiezione di un documentario dedicato all’attivista Stefano Gheller, evento a cui non ha partecipato. Nel frattempo, il Partito Democratico e l’Associazione per la vita hanno chiesto se ci sarà un voto favorevole o contrario da parte del governatore. La discussione sulla normativa riguardante il fine vita è tornata al centro del dibattito politico locale.

VENEZIA - Il giorno dopo la proiezione del docufilm sull’attivista Stefano Gheller, a cui non aveva assistito, il governatore Alberto Stefani ha parlato del fine vita. Un tema che entro il 15 luglio sarà incardinato a Palazzo Ferro Fini, con la discussione sul testo depositato dal comitato Liberi Subito e sostenuto da oltre 9.000 firme, ma che secondo l’alfiere della Lega non è lo strumento legislativo più corretto: «Fare una legge regionale, sapendo che verrà impugnata viste le pronunce della Corte Costituzionale, significa vendere fumo ai cittadini. Piuttosto mandiamo in Parlamento una proposta di legge statale di iniziativa regionale». Così l’opposizione, da Giovanni Manildo (Partito Democratico) a Elena Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra), è tornata ad incalzarlo: «Siccome in aula arriveremo al voto, il presidente dica come la pensa». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fine vita, Stefani: «Meglio una legge statale». Il Pd e Avs: «Ma tu voterai sì o no?»

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