Fine vita Costa Fi | Serve una legge no al caos normativo Boccia Pd | Votino con noi per mandare il testo in Aula

Nel dibattito sul fine vita, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha affermato che è necessaria una legge nazionale per evitare confusione normativa, sottolineando l’assenza di un quadro univoco. Dal lato del Partito Democratico, un esponente ha invitato i colleghi a sostenere il testo di legge per portarlo in Aula, evidenziando la volontà di un intervento condiviso. Entrambi i politici hanno evidenziato la presenza di un vuoto legislativo che le norme regionali non riescono a riempire.

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“Noi riteniamo che sul fine vita ci sia un vuoto legislativo, che non può essere colmato da una molteplicità di leggi regionali diverse. La strada maestra per arrivare a una legge nazionale è il voto degli emendamenti in commissione e poi l’esame in Aula”. In un’intervista a Repubblica, il capogruppo di Forza Italia alla Camera Enrico Costa risponde così alla domanda se gli azzurri, martedì in conferenza dei capigruppo al Senato, voteranno la richiesta del Pd di portare in Aula il disegno di legge sul suicidio assistito, fermo nelle commissioni Giustizia e Affari sociali dopo l’approvazione del testo base lo scorso luglio. Da quel momento...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, Costa (Fi): “Serve una legge, no al caos normativo”. Boccia (Pd): “Votino con noi per mandare il testo in Aula” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate FI, Stefania Craxi rilancia sul fine vita e apre al PD: "Norma di civiltà, mi auguro di portare a casa una mediazione"Su questo tema il segretario nazionale Tajani si è espresso negli scorsi mesi, dichiarando: "Non esiste un diritto al suicidio" La nuova capogruppo... Argomenti più discussi: Enrico Costa: Sul fine vita Forza Italia è pronta ma il Pd accetti il confronto; Forza Italia ci prova, ma la legge sul Fine vita non si farà. La destra accelera sulle legge elettorale; Cambio di destinazione d'uso 2026: quando è consentito, costi, permessi; Un busto per Pannella alla Camera a dieci anni dalla morte, così Forza Italia spiazza gli alleati. Sul fine vita c'è un vuoto legislativo che non può essere colmato da una molteplicità di norme regionali diverse. E' responsabilità del Parlamento approvare una legge. Non possiamo permettere che materia così delicata sia in balia del caos normativo. La mia i x.com