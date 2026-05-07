Il 5 maggio si è tenuto in Prefettura a Padova un incontro che ha visto la partecipazione del sindaco di Saonara, accompagnata da alcuni collaboratori, insieme a rappresentanti della Provincia e della Polizia Stradale. Durante la riunione si è discusso della sicurezza sulla strada Vivai, alla quale si è deciso di richiedere l’installazione di un autovelox al prefetto, in risposta agli incidenti e alle vittime che si sono verificati nel tratto.

Il 5 maggio si è svolto in Prefettura a Padova un summit alla presenza del sindaco di Saonara Michela Lazzaro accompagnata dai suoi più stretti collaboratori, personale tecnico della Provincia e della Polizia Stradale. Sul tavolo delle trattative la richiesta di poter installare lungo la strada.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Temi più discussi: Basta incidenti e morti sulla Vivai, abbiamo chiesto l'autovelox al prefetto; Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i dati sui morti in Italia; Morto in fabbrica a 47 anni, Fina e Pezzopane 'basta tragedie'; Frontale tra due auto sull'ex statale 24 di Pianezza, una donna 85enne è morta: Basta uno spartitraffico.

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