Il 31 luglio si terrà un incontro pubblico alla fortezza di San Leo per presentare un nuovo progetto di valorizzazione. La fortezza si prepara a offrire tour e visite immersive, modificando il modo di visitare il castello. La presentazione riguarda le nuove modalità di visita e le iniziative di rinnovamento che saranno avviate. L’evento si svolgerà presso la Rocca, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del progetto.

La fortezza di San Leo cambia passo e si prepara a raccontarsi in modo nuovo. Il 31 luglio alla Rocca verrà presentato in un incontro pubblico il nuovo progetto di valorizzazione che sta ridisegnando il modo di visitare il castello. "Le prime attività di allestimento sono già iniziate – fa il punto Leonardo Bindi – Sono stati adeguati i pannelli informativi a standard moderni, è stata introdotta una nuova cartellonistica e organizzato un percorso più leggibile, capace di guidare il turista tra sale, piazze d’armi e sezioni museali". "I turisti che visiteranno la Fortezza di San Leo potranno orientarsi meglio grazie ad apposite mappe e testi bilingue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nuovi tour e visite immersive alla fortezza"

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Un nuovo vestito di luce per la fortezza di Civitella

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