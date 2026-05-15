Immersive Competition la sezione dedicata alle nuove forme di storytelling tra realtà virtuale mixed reality XR ed esperienze narrative interattive Il premio per il Best Immersive Work sarà assegnato il 21 maggio

Il 79° Festival di Cannes ha comunicato i membri della giuria della sezione Immersive Competition, dedicata alle innovazioni nello storytelling attraverso realtà virtuale, mixed reality, XR e esperienze narrative interattive. Questa sezione si focalizza su prodotti che combinano elementi di immersività e interattività, offrendo nuove modalità di narrazione. Il premio per il miglior lavoro immersivo sarà consegnato il 21 maggio, durante la manifestazione. La giuria è composta da professionisti del settore e esperti di tecnologie immersive.

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