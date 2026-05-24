XVI Giornata nazionale delle dimore storiche | aperture straordinarie e visite immersive a Palazzo Tilli
Domenica 24 maggio, Palazzo Tilli di Casoli sarà aperto al pubblico in occasione della XVI Giornata nazionale delle dimore storiche. L’edificio sarà visitabile con aperture straordinarie e visite immersive organizzate dall’associazione delle dimore storiche. La manifestazione coinvolge diverse strutture in tutta Italia, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio storico e architettonico. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.
Anche Palazzo Tilli di Casoli aderisce alla XVI Giornata nazionale associazione dimore storiche (Adsi), in programma domenica 24 maggio. L’iniziativa celebra il patrimonio culturale italiano attraverso l’apertura gratuita di oltre 450 dimore storiche, castelli, ville, palazzi, rocche, parchi e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
20260524 Giornata Nazionale dellADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane
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