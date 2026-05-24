XVI Giornata nazionale delle dimore storiche | aperture straordinarie e visite immersive a Palazzo Tilli

Notizia in breve

Domenica 24 maggio, Palazzo Tilli di Casoli sarà aperto al pubblico in occasione della XVI Giornata nazionale delle dimore storiche. L’edificio sarà visitabile con aperture straordinarie e visite immersive organizzate dall’associazione delle dimore storiche. La manifestazione coinvolge diverse strutture in tutta Italia, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio storico e architettonico. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.