Nuovi sportelli e spazi dedicati alle famiglie

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati aperti nuovi sportelli e spazi dedicati alle famiglie, con un investimento di circa 100 mila euro. L’obiettivo è rendere i servizi più accessibili, rafforzando la rete territoriale e offrendo strumenti di sostegno in diverse fasi della vita. Le nuove strutture sono state create per migliorare l’assistenza e facilitare l’accesso ai servizi dedicati alle famiglie nella zona.

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Un investimento di quasi 100mila euro per rendere i servizi alle famiglie sempre più vicini ai cittadini, rafforzando la rete territoriale e offrendo nuovi strumenti di sostegno nelle diverse fasi della vita. È il piano promosso dall’Assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune, articolato su tre linee di intervento attivate nelle prossime settimane. Il progetto punta a potenziare la rete informativa del Centro per le Famiglie attraverso nuovi sportelli nelle frazioni di Pontelagoscuro, Gaibanella e Porotto. I punti informativi, ospitati negli Urp decentrati, consentiranno ai cittadini di accedere con maggiore facilità ai servizi e alle opportunità dedicate ai nuclei familiari, rafforzando la presenza del Comune anche nelle aree periferiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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