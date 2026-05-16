Forte Village 2026 | tra grandi chef e nuovi spazi per le famiglie

Nel 2026, il Forte Village introdurrà nuovi spazi dedicati alle famiglie e ospiterà anche alcuni chef di rilievo oltre a Beck e Cracco. Sono attesi nuovi ristoranti e aree di svago pensate per i più piccoli, con modifiche agli ambienti comuni che favoriranno un’accoglienza più ampia e funzionale. Le novità riguarderanno sia gli spazi interni che le zone all’aperto, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più variegata e adatta a tutte le età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono i nuovi chef che si aggiungono a Beck e Cracco?. Come cambieranno gli spazi comuni per accogliere le famiglie nel 2026?. Perché il legame con la terra sarda è la chiave della sostenibilità?. Quale strategia adotterà il resort per resistere alle crisi turistiche globali?.? In Breve Ritorno di Andrea Berton tra i 27 ristoranti del complesso. Rocco Iannone gestisce la cucina con ortaggi della serra interna. Nuovo ristorante cinese si aggiunge alle offerte brasiliane e indiane. Personale locale e prodotti della serra sostengono la sostenibilità territoriale. Il Forte Village di Santa Margherita di Pula si prepara ad accogliere la stagione estiva 2026 puntando su una nuova offerta gastronomica e sul rafforzamento del legame con il territorio sardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forte Village 2026: tra grandi chef e nuovi spazi per le famiglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Costa Rica: the Most Mysterious Land in Central America Sullo stesso argomento Fiumicino onora i grandi della città: nuovi nomi per spazi pubblici? Cosa sapere La Giunta di Fiumicino ha deliberato il 23 aprile 2026 nuove intitolazioni per spazi pubblici. Tendenze tessili casa 2026 tra natura, materiali evoluti e nuovi modi di vivere gli spazi domesticiNel panorama dell’interior design contemporaneo, la biancheria per la casa non è più un semplice complemento funzionale. ITF Forte Village Venerdì 8 maggio 2026 x.com Linkontro 2026: consumi costanti, ma frammentatiCon il tuo consenso, noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e tecnologie simili per archiviare, accedere ed elaborare i dati personali come, ad esempio, la visita al sito web o la personalizzazio ... myfruit.it Linkontro 2026, Coripet porta economia circolare e AI al Forte Village in SardegnaLinkontro 2026, Coripet porta economia circolare e AI al Forte Village in Sardegna, tradizionale appuntamento NielsenIQ ... ecodallecitta.it