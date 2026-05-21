Tutela degli animali d’affezione Pizza | Canile municipale incentivi alle adozioni e più spazi dedicati

Il candidato a sindaco del campo largo ha dichiarato che una città che non si prende cura degli animali non può essere considerata civile. Ha espresso l’intenzione di promuovere incentivi alle adozioni nel canile municipale e di aumentare gli spazi dedicati agli animali d’affezione. La proposta mira a migliorare le condizioni di cura e tutela degli animali, sottolineando l’impegno a rispondere anche alle esigenze delle persone più vulnerabili all’interno della comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui