Tutela degli animali d’affezione Pizza | Canile municipale incentivi alle adozioni e più spazi dedicati
Il candidato a sindaco del campo largo ha dichiarato che una città che non si prende cura degli animali non può essere considerata civile. Ha espresso l’intenzione di promuovere incentivi alle adozioni nel canile municipale e di aumentare gli spazi dedicati agli animali d’affezione. La proposta mira a migliorare le condizioni di cura e tutela degli animali, sottolineando l’impegno a rispondere anche alle esigenze delle persone più vulnerabili all’interno della comunità.
«Una città che non si prende cura degli animali non è una città civile». Così il candidato a sindaco del campo largo, Nello Pizza, che ribadisce la volontà di rendere Avellino una comunità in cui si possano trovare risposte a tutte le esigenze, a cominciare da quelle dei più fragili e indifesi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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