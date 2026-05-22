Milan | svelata la nuova maglia con Leao e Pulisic

Questa mattina il Milan ha annunciato sui propri canali ufficiali la presentazione della nuova prima maglia per la stagione 20262027. La campagna di lancio ha visto protagonisti alcuni dei calciatori più noti della rosa, tra cui Leao e Pulisic. La maglia è stata mostrata in anteprima, segnando l'inizio ufficiale delle iniziative relative al prossimo campionato. La comunicazione ha coinvolto anche immagini e dettagli sui materiali e il design scelto per la divisa.

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