Milan | svelata la nuova maglia con Leao e Pulisic
Questa mattina il Milan ha annunciato sui propri canali ufficiali la presentazione della nuova prima maglia per la stagione 20262027. La campagna di lancio ha visto protagonisti alcuni dei calciatori più noti della rosa, tra cui Leao e Pulisic. La maglia è stata mostrata in anteprima, segnando l'inizio ufficiale delle iniziative relative al prossimo campionato. La comunicazione ha coinvolto anche immagini e dettagli sui materiali e il design scelto per la divisa.
Attraverso i propri canali ufficiali, il Milan ha svelato questa mattina la nuova prima maglia per la stagione 20262027, inaugurando di fatto il prossimo corso sportivo con una campagna di lancio che ha visto come protagonisti i calciatori più rappresentativi della rosa. L’evento, ampiamente anticipato nei giorni scorsi dal club rossonero, era particolarmente atteso dai sostenitori ai quali era stata concessa l’opportunità di assicurarsi la divisa in anticipo tramite una finestra di pre-order. La nota di maggior rilievo dell’iniziativa commerciale risiede nella scelta dei testimonial principali, dato che la dirigenza ha deciso di affidare il... 🔗 Leggi su Milanzone.it
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