L’entusiasmo e la capacità empatica di comunicare le necessità di un paese lontano, ma che alberga nel loro cuore, fa sì che ogni missione di Chiara e Alfredo sia accompagnata da un nuovo amico da coinvolgere in un’attività di volonturismo; un neologismo che indica una forma di viaggio che combina un periodo di vacanza con attività di volontariato. Chiara Alessandrini, infermiera professionale e Alfredo Squeo, educatore, sono prossimi alla loro quinta missione nel villaggio rurale di Ayamé, in Costa d’Avorio, dove l’agenzia N.1 di Pavia ha attivato progetti di sostegno alla comunità locale, in particolare presso la Pouponniere "Shalom Soua", una struttura di accoglienza di una cinquantina di minori da zero a 15 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova missione ad Ayamè: "Costruiamo insieme sorrisi"

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