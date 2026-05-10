Udc Terrana lancia un appello all' area moderata | Costruiamo insieme un progetto credibile

Da agrigentonotizie.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coordinatore regionale di un partito dell'area moderata in Sicilia ha rivolto un appello alle donne e agli uomini che condividono valori di responsabilità, solidarietà e attenzione al bene comune. Ha invitato a costruire insieme un progetto credibile, rivolgendo specificamente a chi si riconosce in queste tematiche e appartiene a settori moderati, popolari, cattolici e riformisti. L'obiettivo è coinvolgere chi desidera collaborare in un percorso condiviso.

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Il coordinatore regionale dell'Udc in Sicilia, Decio Terrana, rivolge un appello a tutte le donne e gli uomini dell'area moderata, popolare, cattolica e riformista che condividono valori di responsabilità, solidarietà e attenzione al bene comune.L'Unione di Centro apre le proprie porte a quanti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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