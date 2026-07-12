Pizzaballa | costruiamo insieme la pace con il metodo di San Benedetto

Nel mezzo dei conflitti in Medio Oriente, la Chiesa del Patriarcato latino di Gerusalemme rimane attiva, cercando di costruire la pace seguendo il metodo di San Benedetto. In un contesto di guerra e tensioni, questa istituzione continua il suo impegno, mantenendo una presenza stabile e operativa. La sua azione si concentra su iniziative di dialogo e di riconciliazione, anche in tempi di grande difficoltà.

di Piero Damosso Nel diluvio della guerra del Medio Oriente, c’è una barca che va avanti nel mare in tempesta: è la Chiesa del Patriarcato latino di Gerusalemme. Viene in mente questa metafora quando si ascolta il Patriarca, cardinale Pierbattista Pizzaballa, che a Norcia ha vissuto tra sabato e questa mattina 24 ore di incontri nell’Abbazia di San Benedetto al Monte, nella Basilica di Norcia, in Municipio e nel Teatro civico, dove ha ricevuto il Premio Internazionale San Benedetto, promosso dal Comune a dieci anni dal terremoto, come gesto concreto di ricostruzione e di pace. “Anche noi abbiamo vissuto un terremoto. L’80 per cento delle case è stato distrutto a Gaza – ha detto il Patriarca -. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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