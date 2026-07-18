L’idea è di per sé affascinante, non foss’altro per quel richiamo che esercitano gli impianti a fune, capaci di tradurre in emozioni il panorama e trasformare un mezzo di trasporto in un’attrazione. Lo dimostra ogni giorno la funicolare di Città Alta e da quasi 70 anni la funivia Albino-Selvino. Quello stesso avanguardismo ingegneristico che aveva portato al varo, nel 1958, del collegamento «aereo» tra Albino e Selvino (dislivello di 536 metri coperto oggi in 7 minuti con una cabina da 40 persone per un impianto, come ne esistono 81 in Italia, a «va e vieni» in gergo tecnico) è alla base del protocollo d’intesa di un pool di istituzioni... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Nuova funivia Albino-Selvino verso la fermata del tram. «Pronti nel caso arrivassero i fondi»

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