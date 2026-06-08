Il Comune di Napoli ha annunciato l’arrivo di 35 nuovi tram da 30 metri, destinati a rafforzare la rete tranviaria. I lavori lungo l’asse costiero sono stati programmati per concludersi entro la fine di agosto, mentre i nuovi convogli arriveranno entro il 2026. La realizzazione di questa fornitura fa parte di un piano di aggiornamento delle infrastrutture di trasporto pubblico in città.

Il Comune di Napoli accelera sul rilancio della rete tranviaria. Entro il 2026 arriveranno 35 nuovi tram da 30 metri, mentre i lavori lungo l’asse costiero dovrebbero concludersi entro la fine di agosto. Previsto anche un secondo deposito in via Nazionale delle Puglie e un sistema di segnalamento ispirato a quello della metropolitana. Napoli si prepara a rinnovare in modo significativo il proprio sistema tranviario. Entro il 2026 arriveranno infatti 35 nuovi tram destinati a rafforzare il servizio cittadino e ad accompagnare l’estensione della rete lungo l’asse costiero. I nuovi mezzi, prodotti in Turchia dalla società Bozankaya, come riporta un articolo di Fanpage. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Tram del mare a Napoli: in arrivo 35 nuovi convogli, binari pronti entro agosto

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