Notizia in breve

Un mese di successi per il nuotatore di Acqua Time, Romanin, che ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato. La serie di vittorie è iniziata con una gara locale e si è conclusa con un campionato regionale, senza mai perdere un confronto. In totale, ha conquistato cinque medaglie d’oro e stabilito nuovi record personali. Nessuna gara è stata persa o pareggiata, confermando la sua posizione dominante nel periodo.