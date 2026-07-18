Nuoto Romanin un mese perfetto per il trascinatore di Acqua Time
Un mese di successi per il nuotatore di Acqua Time, Romanin, che ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato. La serie di vittorie è iniziata con una gara locale e si è conclusa con un campionato regionale, senza mai perdere un confronto. In totale, ha conquistato cinque medaglie d’oro e stabilito nuovi record personali. Nessuna gara è stata persa o pareggiata, confermando la sua posizione dominante nel periodo.
Un mese perfetto, dominato dalla prima all’ultima bracciata. Non ci sono piazzamenti d’onore o mezze misure nella straordinaria striscia di successi firmata da Filippo Romanin: nelle ultime quattro settimane, il portacolori di Acqua Time Cento ha collezionato esclusivamente primi posti assoluti, arricchiti dalla qualificazione ufficiale alla finale mondiale Oceanman, in programma a metà novembre nella Repubblica Dominicana. La perla del mese è senza dubbio la vittoria conquistata alla Oceanman Lago d’Orta. Nella massacrante maratona d’acqua Ultra Oceanman da 14 chilometri, con percorso point-to-point da Omegna a Gozzano, il nuotatore di Acqua Time ha domato il lago con una prova di forza impressionante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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