Gli esordienti della squadra Acqua Time SSD di Copparo hanno ottenuto ottimi risultati domenica scorsa nei campionati provinciali Uisp, salendo sul podio e accumulando numerose medaglie. La partecipazione ha visto un aumento di successi rispetto alle competizioni precedenti, confermando la crescita della formazione locale. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno gareggiato in diverse discipline sportive.

Continua la striscia positiva degli esordienti di Acqua Time SSD della sezione di Copparo, che domenica scorsa si sono misurati nei campionati provinciali Uisp. In gara, il gruppo di Acqua Time praticamente al completo ed in particolare sono scesi in vasca per le medaglie e i titoli provinciali in palio Anita Talmelli esordienti B1, Sofia Ballani, Ludovica Montanari e Linda Zamboni B2, Vittoria Gessi, Gemma Gregori e Aleksandra Lambertini A1 ed Erika Zampini A2 fra le femmine. Fra i maschi, in attesa che si aggiungano le due nuove reclute Marco Benazzi e David Zhomir, hanno gareggiato Denny Turra e Gabriele Viloria Yepez. Venti sono state le...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acqua Time sul podio. Copparo, boom di medaglie

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