Un nuovo polmone verde nella Saccisica | ecco il parco Romanin Jacur

Notizia in breve

Ieri mattina a Piove di Sacco è stato inaugurato il parco Romanin Jacur, un’area verde creata nell’ambito del progetto “Un nuovo parco nel tuo Comune” promosso dal settore Ambiente della Provincia di Padova. L’apertura coincide con la Giornata Mondiale della Terra. Il parco si trova nella Saccisica e rappresenta una nuova zona di verde pubblico. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini.