Novena per chiedere la potente intercessione di San Charbel preghiera del quarto giorno
Oggi si conclude il quarto giorno della novena dedicata a San Charbel, noto per aver scelto il distacco dai beni materiali e vivere in umiltà e obbedienza. La preghiera chiede la sua potente intercessione, sottolineando la sua vita di semplicità e dedizione. La novena invita i fedeli a riflettere sulla sua figura e a chiedere aiuto attraverso la sua intercessione. La preghiera si recita in silenzio, con l’obiettivo di rafforzare la fede e chiedere protezione.
Continuiamo il cammino della Novena scoprendo la perfetta e misteriosa simmetria della vita di San Charbel, il Santo che scelse il totale distacco dai beni terreni per farsi servo umile e obbediente. San Charbel Maklouf (1828-1898, Libano), appartenente all’Ordine Maronita, un gruppo di Monaci operanti anche in Libano. In quel luogo, precisamente ad Annaya, si venera il suo sepolcro che attira, ogni giorno, tantissimi fedeli da tutto il mondo. Questo cammino di preghiera e di approfondimento per nove giorni della vita di Charbel, possa essere l’occasione per scoprire la sua vicinanza e la sua potente intercessione presso Dio Padre. Charbel non desiderò mai avere a che fare con le cose terrene, con i beni materiali. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
San Giuseppe: Potente Intercessore per le Anime del Purgatorio | Novena Giorno 4
Notizie e thread social correlati
Novena per chiedere la potente intercessione di San Charbel, preghiera del primo giornoOggi prende il via la novena dedicata a San Charbel, celebrato per le sue virtù e le capacità di guarigione.
Novena per chiedere la potente intercessione di San Charbel, preghiera del secondo giornoOggi si conclude il secondo giorno della novena dedicata a San Charbel, con una preghiera che invoca la sua potente intercessione.
Argomenti più discussi: Preghiera della sera 16 luglio: lodiamo Santissimo Sacramento; Novena per chiedere la potente intercessione di San Charbel preghiera del secondo giorno; Preghiera della sera 17 luglio: abbandoniamoci alla protezione del Sacro Cuore; Preghiera della sera 15 luglio: San Giuseppe, custodiscici.
NOVENA PER CHIEDERE LA POTENTE INTERCESSIONE A SAN CHARBEL, TERZO GIORNO Trovi la preghiera completa al link nel primo commento facebook