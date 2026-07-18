novena per chiedere la potente intercessione di san charbel preghiera del quarto giorno

Notizia in breve

Oggi si conclude il quarto giorno della novena dedicata a San Charbel, noto per aver scelto il distacco dai beni materiali e vivere in umiltà e obbedienza. La preghiera chiede la sua potente intercessione, sottolineando la sua vita di semplicità e dedizione. La novena invita i fedeli a riflettere sulla sua figura e a chiedere aiuto attraverso la sua intercessione. La preghiera si recita in silenzio, con l’obiettivo di rafforzare la fede e chiedere protezione.