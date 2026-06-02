Decolla l’estate a Montecassiano con " Svicolando ", festa giunta alla 20esima edizione. Da venerdì a domenica tre giorni di musica, arte, luce e magia diffusa tra i vicoli del centro storico. Ancora una volta Zandagruel, l’associazione giovanile composta da oltre 220 volontari tra i 18 e i 35 anni, ha lavorato senza sosta per offrire al pubblico le migliori performances musicali e circensi. Ce n’è per tutti i gusti. Da artisti di strada come Brunitus con il suo "Cushi", Duo Sisu, Damiano Massaccesi e Les Coquelicots agli spettacoli fiammeggianti de La Zandella e di Una Lamp; ci saranno anche le acrobazie di Fabio Aureli fino all’irriverente presenza itinerante di M0LE$T. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Weekend di musica, arte e magia: "Svicolando" compie vent’anni

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