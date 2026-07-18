Notte Viola la via Emilia è riaperta | Sarete i primi a vedere i mezzi
Nella notte tra il 17 e il 18 luglio, la via Emilia a Bologna è stata riaperta al traffico dopo settimane di lavori. Durante la notte, i lavori di asfaltatura sono terminati e le strade sono state ripulite. Le autorità hanno annunciato che i mezzi di trasporto saranno i primi a transitare sulla strada riaperta, e si sono rivolti ai cittadini con un messaggio di disponibilità. La riapertura segna il termine delle operazioni di ristrutturazione della strada.
Bologna, 18 luglio 2026 – Il rumore incessante dei martelli pneumatici lascia finalmente spazio al chiacchiericcio della festa e alla musica. Nessuna rete arancione ostacola più la visuale, restituita allo sguardo di commercianti e cittadini che, in via Emilia Ponente, si sono ritrovati per celebrare la conclusione dei lavori di posa dei binari del tram nel tratto tra il Pontelungo e via Battindarno. Sì, perché il ritorno della Notte Viola (l’iniziativa è di Confcommercio) non suona solo come una festa, ma come un vero e proprio simbolo di ripartenza, per lasciarsi alle spalle i disagi e le difficoltà legate a un periodo profondamente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Via Emilia Ponente, stasera c’è la ’Notte Viola’In via Emilia Ponente si svolge questa sera la ’Notte Viola’, una festa di strada che celebra la fine dei lavori di posa dei binari del tram.
Reggio Emilia, viola la sorveglianza speciale per vedere la partita della Juventus: arrestatoUn uomo di 43 anni è stato arrestato a Reggio Emilia dopo aver violato le norme della sorveglianza speciale per assistere a una partita della...
Temi più discussi: La grande festa del tram: via Emilia Ponente riapre ai cittadini con la Notte Viola; Via Emilia Ponente, stasera c’è la ’Notte Viola’; Il ritorno della 'Notte Viola' in via Emilia Ponente: sabato 18 luglio dalle 20.00 fino a mezzanotte; Santa Viola festeggia la fine del cantiere e si prepara la viabilità definitiva.
Sabato 18 luglio torna la Notte Viola in via Emilia Ponente dopo la conclusione dei lavori di posa dei binari del tram, con negozi aperti, musica, spettacoli e fuochi d'artificio. Dalle 20 alle 24, via Emilia Ponente sarà completamente pedonalizzata. È in corso la r facebook
La grande festa del tram: via Emilia Ponente riapre ai cittadini con la Notte Viola x.com
Eradicatore con ombre viola reddit
Notte Viola, la via Emilia è riaperta: Sarete i primi a vedere i mezziIl sindaco passa tra le attività del tratto di Borgo Panigale tra i più segnati dai cantieri di questi anni: Mi scuso per i problemi, ma beneficerete di navette all’avanguardia ... ilrestodelcarlino.it
Tram, via Emilia in festa. Sabato la Notte ViolaDalle 20 fino a mezzanotte, l’iniziativa di Ascom per la fine dei cantieri. Lepore: Scusate per i disagi. Tonelli e Postacchini: Le attività ce l’hanno fatta. ilrestodelcarlino.it