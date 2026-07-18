Notte Viola la via Emilia è riaperta | Sarete i primi a vedere i mezzi

Notizia in breve

Nella notte tra il 17 e il 18 luglio, la via Emilia a Bologna è stata riaperta al traffico dopo settimane di lavori. Durante la notte, i lavori di asfaltatura sono terminati e le strade sono state ripulite. Le autorità hanno annunciato che i mezzi di trasporto saranno i primi a transitare sulla strada riaperta, e si sono rivolti ai cittadini con un messaggio di disponibilità. La riapertura segna il termine delle operazioni di ristrutturazione della strada.