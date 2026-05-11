Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Reggio Emilia dopo aver violato le norme della sorveglianza speciale per assistere a una partita della Juventus. L’uomo si era recato presso l’abitazione di un amico per seguire il match. La polizia ha fermato e arrestato l’individuo sul posto, e ora rischia di affrontare un procedimento penale per questa violazione.

Ha violato l'obbligo di permanenza notturna in casa per andare da un amico a vedere la partita della Juventus. È successo a Reggiolo (Reggio Emilia), dove l'uomo - 43 anni - è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della stazione di Guastalla in attesa del giudizio per direttissima., Il giudice potrebbe disporre il carcere aggravando la misura prescritta dalla sorveglianza speciale., L'allarme è partito quando i carabinieri non hanno trovato l'uomo nella sua abitazione dopo le 21, orario in cui scattava l'obbligo di soggiorno. Il suo telefonino risultava spento. Un testimone ha riferito di aver visto il 43enne mentre si allontanava nel pomeriggio in compagnia di un conoscente.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, viola la sorveglianza speciale per vedere la partita della Juventus: arrestato

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