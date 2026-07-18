In via Emilia Ponente si svolge questa sera la ’Notte Viola’, una festa di strada che celebra la fine dei lavori di posa dei binari del tram. Durante l’evento, negozi sono aperti, ci sono musica, spettacoli e fuochi d’artificio. La manifestazione coincide con la conclusione dei lavori di sistemazione della strada. La serata coinvolge i residenti e i visitatori della zona, con attività e intrattenimento lungo tutta la via.

In via Emilia Ponente è tutto pronto per il grande evento. Oggi, infatti, è in programma la ’Notte Viola’, ovvero la festa di strada che sancisce la conclusione dei lavori di posa dei binari del tram, con negozi aperti, musica, spettacoli e fuochi d’artificio. Come nel caso della ’Notte Rossa’ a Borgo Panigale, l’evento vuol essere un simbolo di ripartenza della zona dopo i disagi e le difficoltà legati ai cantieri. Dalle 20 la strada si trasformerà in uno spazio pedonale dedicato al commercio di vicinato, socialità e intrattenimento: oltre ai negozi aperti, ci saranno musica dal vivo, punti di ristoro e iniziative per famiglie. A chiudere la festa, uno spettacolo di fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Emilia Ponente, stasera c’è la ’Notte Viola’

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