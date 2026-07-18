Il ministro della Giustizia ha dichiarato di aver avviato l’istruttoria per la concessione della grazia a un detenuto. Le agenzie di stampa hanno riportato che la procedura era stata avviata nel pomeriggio di ieri. Il ministro ha precisato che questa decisione rientra nei suoi poteri. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sullo stato dell’iter o sui criteri considerati.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio era pronto ad avviare l’istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero. Addirittura le agenzie di stampa, nel pomeriggio di ieri, hanno annunciato che la procedura era avviata. Poi però è arrivata la smentita. Il ministro si è fermato perché nel frattempo è giunta la richiesta di grazia firmata dalla moglie di Roggero. Questo cambia le cose nella forma, anche se nella sostanza non cambia niente. Diciamo così: il dado è tratto. Si va avanti. La proposta di grazia è sul tavolo. Nonostante l’intervento dell’altra sera di Mattarella che aveva ricordato che il potere di Grazia spetta solo a lui, affermazione che diversi giornali avevano interpretato come un alt a Nordio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio e l’avvio dell’istruttoria: è un mio potere

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