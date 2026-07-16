Roggero Nordio avvia istruttoria per la grazia

Da imolaoggi.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro della Giustizia ha avviato l’istruttoria per la concessione della grazia a un gioielliere condannato dopo aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021. La procedura riguarda un uomo di Grinzane Cavour coinvolto in quella vicenda. La decisione si basa su una richiesta di grazia presentata dal condannato. Al momento, non sono state fornite tempistiche o ulteriori dettagli sul procedimento.

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Il ministro della Giustizia Carlo Nordio – secondo quanto si apprende – ha avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che, nell’aprile 2021 a seguito della rapina subita nel suo negozio, uccise due rapinatori e ne ferì un terzo e per il quale è divenuta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Caso Roggero, Nordio avvia l'istruttoria per la Grazia

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