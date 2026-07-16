Il ministro della Giustizia ha annunciato l’avvio dell’istruttoria per la grazia a Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni che nel 2021 uccise due rapinatori e ferì un terzo durante una rapina nel suo negozio. Roggero non si è ancora costituito in carcere e si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di arresto, anche se non si sa ancora dove si presenterà. La decisione sulla richiesta di grazia sarà presa successivamente.

“Si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione. Non so dove si presenterà”. A parlare è Dante, fratello di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo in seguito a una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour. Ieri la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere ( qui i motivi della condanna ). Ma se l’ingresso in carcere può attendere, la destra si mobilita. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha già avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia, fa sapere Via Arenula.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccise due rapinatori, Nordio annuncia l’avvio dell’istruttoria per la grazia a Roggero (che non si è ancora costituito in carcere)

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