Nord Italia il grande caldo ha le ore contate | in arrivo temporali e un calo delle temperature

Da bergamonews.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una perturbazione si avvicina al Nord Italia, portando temporali e un calo delle temperature. Dopo oltre un mese di caldo intenso e temperature elevate, il cambiamento si farà sentire anche su Bergamo e provincia. Il maltempo è previsto nelle prossime ore, con rovesci e abbassamenti termici significativi. La situazione meteorologica si modifica dopo un lungo periodo di stabilità climatica.

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Dopo oltre un mese dominato dall’anticiclone africano e da temperature eccezionalmente elevate, anche su Bergamo e provincia si avvicina una svolta sul fronte meteorologico. Secondo le previsioni di 3B Meteo, il promontorio di alta pressione inizierà a cedere già nel fine settimana, aprendo la strada a correnti più fresche che favoriranno la formazione dei primi temporali. Tra domenica e l’inizio della prossima settimana il Nord Italia sarà infatti interessato da un progressivo peggioramento. La Lombardia, e in particolare i settori orientali, rientrano tra le aree che potrebbero essere maggiormente coinvolte da rovesci e temporali, a tratti anche di forte intensità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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