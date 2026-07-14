Da metà settimana, in Lombardia sono previste precipitazioni temporalesche che ridurranno le temperature elevate. Successivamente, un flusso di aria artica proveniente da nord entrerà nella regione, portando un calo del caldo. Le previsioni indicano che questa fase di maltempo e diminuzione delle temperature potrebbe durare fino a fine settimana. Non sono stati indicati dettagli specifici sulle aree interessate o sulla durata precisa delle condizioni di temporale.

Milano, 14 luglio 2026 – La domanda che in Lombardia (ma in effetti, in tutta Italia) ci facciamo tutti è: ma quando darà tregua questo caldo? Ebbene, nella nostra regione non dovremo attendere poi troppo: secondo le previsioni meteo una tregua sarebbe in vista, e già questa settimana. Fino a oggi, martedì 14 luglio, sarà bassa la probabilità di temporali al più limitati alle aree alpine settentrionali della regione, ma - secondo le previsioni di 3BMeteo - la buona notizia è che da metà settimana, domani o giovedì, sarà probabile il ritorno di qualche temporale dapprima sui rilievi e poi anche in pianura, con lieve smorzamento della calura per il rientro di correnti più fresche da Est in Vapadana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caldo in Lombardia ha le ore contate? Da metà settimana arrivano i temporali, poi il flusso di aria artica da nord

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