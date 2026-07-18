Joan Capdevila, ex campione del mondo nel 2010, ha denunciato di essere stato negato l’ingresso negli Stati Uniti, impedendogli di raggiungere New York per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Secondo quanto riferito, il visto gli è stato rifiutato perché nel 2016 aveva visitato l’Iran. Capdevila ha condiviso il suo disappunto attraverso un messaggio sui social network.

L’ex campione del mondo 2010 Joan Capdevila non può entrare negli Usa (e quindi andare a New York per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina ) perché gli è stato negato il visto per l’ingresso negli Stati Uniti e lancia un appello via social. La “colpa” è di una partita tra leggende giocata in Iran nel 2016. “Ho bisogno di aiuto, Donald Trump! Mi hanno appena detto che non posso viaggiare per la finale con i miei figli perché mi hanno negato l’Esta ” ha scritto l’ex nazionale spagnolo. “Qualcuno può aiutarmi a risolvere questa situazione? Non sapete quanto desiderassi essere lì con tutti i miei compagni del 2010 e con questa squadra per sostenerli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non vogliono farmi entrare negli Usa per la finale solo perché nel 2016 sono stato in Iran”: la denuncia di Capdevila, campione del mondo nel 2010

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