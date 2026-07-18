Gli Stati Uniti negano il visto a Capdevila per la finale dei Mondiali | nel 2016 ha giocato in Iran

Gli Stati Uniti hanno negato il visto a Capdevila, impedendogli di entrare nel paese per la finale dei Mondiali. La decisione deriva dalla partecipazione dell'ex calciatore in una partita tra leggende disputata in Iran nel 2016. Capdevila aveva richiesto assistenza all’amministrazione precedente, ma il visto non è stato concesso. La partecipazione alla finale si svolgerà senza di lui, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali della questione.

Capdevila non può entrare negli Stati Uniti per la finale dei Mondiali a causa di una partita tra leggende giocata in Iran nel 2016: l'ex giocatore della Spagna ha chiesto l'aiuto di Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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