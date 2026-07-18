Mondiali l' appello di Capdevila | Non mi fanno entrare negli USA per la finale

Joan Capdevila ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo assistenza dopo essere stato bloccato dall’ingresso negli Stati Uniti per la finale dei Mondiali. L’ex campione del mondo con la Spagna nel 2010 aveva intenzione di partecipare alla partita con i suoi ex compagni di squadra, ma gli è stato negato l’accesso. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni del rifiuto o sui provvedimenti adottati dalle autorità statunitensi.

Joan Capdevila chiede aiuto sui social. Campione del mondo con la Spagna nel 2010, il terzino voleva assistere con i suoi ex compagni di squadra alla finale di domenica tra la Roja e l'Argentina ma, come si apprende dal suo post su X, non gli è stato concesso il visto per entrare negli States:, "HO BISOGNO DI AIUTO @realDonaldTrump Mi hanno appena detto che non posso viaggiare alla finale con i miei figli perché mi hanno negato l'ESTA. Qualcuno mi può aiutare con questo? Non sapete quanto mi emozionava poter essere lì con tutti i miei compagni del 2010 e con questa squadra per tifare per loro. Non ci posso credere che non mi lascino entrare negli USA. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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