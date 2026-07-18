Il Leeds si è unito alla corsa per il portiere serbo del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, attualmente sul mercato. La squadra inglese si registra come una delle pretendenti, in un incrocio di offerte che coinvolge anche altri club. Il portiere, che non è più titolare nel club partenopeo, è al centro di negoziati e voci di trasferimento. La trattativa resta aperta, mentre il mercato delle uscite del Napoli continua a concentrarsi su Milinkovic-Savic.

Il mercato del Napoli resta prigioniero delle uscite, e il nodo più delicato porta un nome: Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è sul mercato, e le sirene dalla Premier League si moltiplicano. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo l’ Hull City, che resta la pista più calda, sul serbo si è mosso anche il Leeds United. Due club inglesi, un solo obiettivo. Le due squadre neopromosse guardano al portiere ex Torino per blindare la porta in Premier. Sul valore dell’operazione, il Napoli continua a chiedere almeno 15 milioni. Non è la prima volta che l’estremo difensore finisce nel mirino d’Oltremanica: già nelle scorse settimane si erano registrate le avances dell’Hull City e le ricche proposte dall’Arabia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non solo Hull City: su Milinkovic-Savic spunta anche il Leeds, con un curioso incrocio di mercato

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